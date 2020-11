O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na República Democrática de São Tomé e Príncipe leva ao conhecimento dos interessados que se encontra aberto o concurso para o recrutamento de um consultor para “Climate Finance Tracking Methodology to support the Measurement, Reporting and Verification (MRV) System” no âmbito do Projecto “Delivering the Climate Promise in São Tome and Principe”.

Para ter detalhes sobre o concurso público clique – Signed_anuncio IC MRV Cliamte Finance