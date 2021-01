OIT – Prolongamento do prazo do concurso para recrutamento de um consultor nacional

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) em São Tomé e Príncipe, no quadro do projeto MPTFII, vem informar ao público em geral de que se encontra aberto um concurso para o recrutamento de um consultor nacional para o seguimento e avaliação do referido projeto, que visa o empoderamento das mulheres vulneráveis no contexto do COVID -19.

Para ter todos os detalhes clique sobre os dois documentos em baixo :

1 – ANÚNCIO PÚBLICO PARA CONTRATACÃO DE UM CONSULTOR NACIONALProlo2

2 – TDRS POUR LE RECRUTEMENT DU CONSULTANT CHARGE DE MONITORING DU PROJET MPTFII ILO STP (1) (3)