OMS – Relançamento do concurso p/ recrutamento de um gestor de projecto e de um assistente de programa

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em S.Tomé e Principe, leva ao conhecimento dos candidatos interessados que se encontra aberto o relançamento do concurso para recrutamento de 1 (um) Gestor de Projecto e 1 (um) Assistente de Programa , para conduzir a implementação do Memorandum de Entendimento entre a OMS e a Agência Fiduciária do Governo para Administração dos Projectos (AFAP) do Banco Mundial no âmbito do Projecto “STP COVID19 Emergency Response Projet (P173783).

Para mais informações, os interessados deverão consultar o Stellis da OMS no link:

Assistant Programme: 2100090

https://careers.who.int/careersection/in/jobdetail.ftl?job=2100090&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Africa%2FJohannesburg

Emergency Preparedness: 2100091

https://careers.who.int/careersection/in/jobdetail.ftl?job=2100091&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Africa%2FJohannesburg

A data limite para submissão das candidaturas será o dia 9 de Fevereiro de 2021 .

O leitor tem também acesso ao anúncio em formato PDF – RELANCAMENTO DO CONCURSO PUBLICO PARA GESTOR DO PROJECTO E ASSISTENTE DE PROGRAMA (1)