BirdLife – Contratação de um consultor ou grupo de consultores

A BirdLife Internacional em parceria com a Direcção Geral do Ambiente pretende recrutar um(a) consultor(a) nacional ou grupo de consultores para proceder ao levantamento físico no terreno dos limites das 21 Áreas de Alto Valor de Conservação (HCV-Sigla em inglês), identificadas em São Tomé, bem como à elaboração de produtos cartográficos para cada Área para a BirdLife International no âmbito do projeto ECOFAC6.

Encontre em anexo, o anuncio com os principais detalhes desta contratação, bem como os termos de referência com mais detalhes sobre o serviço pretendido.

