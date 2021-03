Fórum de Diálogo 1998- 2021 : “Un Bé Un Bí…Un Saí Mé..”              

«Intervenção de Pinto da Costa em 1998 : Discurso actual em 2021»

Fórum 1998 – 2021 : “Un BÉ Un BÍ Un Saí Mé”

Decidi pedir a presença dos senhores profissionais da comunicação social para me ajudarem no lançamento de um apelo. Os meus agradecimentos por terem vindo.

Não fui mandatado por nenhum Partido político nem por qualquer Órgão de soberania do país. Faço este apelo movido por duas razões. A primeira reside no facto de qualquer cidadão ter o direito de manifestar livremente os seus sentimentos, no respeito da lei e da dignidade humana. A segunda razão está ligada ao apelo que Sua Excelência o Presidente da República fez em relação à necessidade de se criar um clima de consenso nacional. Não estando indiferente nem ao apelo de sua Excelência o Presidente da República nem, muito menos, à persistência da situação económica, social e moral que se vive neste país, acho que , como cidadão com responsabilidade acrescida, devo-me pronunciar sobre o assunto.

Não são precisos grandes debates nem profundas análises para nos apercebermos de que São Tomé e Príncipe tem vindo a transformar-se num país onde a corrupção se alastra e goza de impunidade, o ódio passa por virtude, o poder político se exerce sem regras consensuais, e a prosperidade se procura mais através de actividades e acções ilícitas.

Torna-se cada vez mais evidente que em São Tomé e Príncipe o trabalho honesto é desdenhado, o património público pode ser delapidado e o património privado está permanentemente em risco de roubo ou pilhagem, a verdade tem que ser escondida para fugir ao ódio ou vingança, e a amizade, e a amizade é caluniada enquanto a inveja cresse como elemento de desunião e destruição.

Em São Tomé e Príncipe não há, em geral, critérios ou, melhor, são ignorados os critérios de bom senso e competência para o exercício de cargos de responsabilidade. Salvo raras excepções, o comportamento dos dirigentes do Estado são caracterizados por incompetência e má fé, aliadas a mesquinhas ambições e ganância pessoal, violando a legalidade, destruindo a evidência da verdade, aproveitando-se da ingenuidade e civismo dos seus concidadãos, e destituindo-se de sentimentos de solidariedade e compaixão.

Em São Tomé e Príncipe, o egoísmo leva uns a utilizar a força ou a fraqueza dos outros, sem considerarem os danos que possam causar na felicidade ou dignidade destes últimos.

Em São Tomé e Príncipe, a admissão, a substituição, a exoneração, e a promoção ou mesmo a reforma dos agentes de administração do Estado são feitas de acordo com as relações político-partidárias, pessoais ou familiares, havendo, assim , exercício de cargos a assumir carácter vitalício enquanto outros pecam por excessiva efemeridade. Certos cargos nos organismos de administração do Estado, nas nossas Embaixadas e Representações consulares são exemplos de letargia e reprodução incessantes de anacronismos.

Neste quadro de arbitrariedade e ausência de uniformidade de critérios só há naturalmente espaço para a instabilidade institucional, a confusão acrescida nos comportamentos e procedimentos, e, eventualmente, o consequente aproveitamento fraudulento do exercício de autoridade.

Em São Tomé e Príncipe, todos os dias rendemos homenagem ou aceitamos com indiferença a mediocridade, desprovida de dinamismo e criatividade, proporcionado indisciplina e desleixo.

Em São Tomé e Príncipe, o trabalho., a moral e a ética parecem assuntos abstractos em vez de serem linhas orientadoras do comportamento individual e colectivo . Não há, em geral, real empenhamento no cumprimento dos compromissos assumidos em relação ao trabalho tanto em qualidade como no tempo, enquanto a produção diminui, a qualidade de vida se deteriora , a miséria aumenta e o desespero ou o conformismo se instala.

O santomense que resmungava quando no passado era considerado grosseiro, preguiçoso e muito pouco propenso ao trabalho, deixou essa fama propagar-se ainda mais e tomar a designação aparentemente inofensiva de “leve-leve”, mas com grande carga de desprezo, mesmo quarenta anos depois do fim do regime de trabalho colonial.

Em São Tomé e Príncipe, o Estado não orienta para nada nem controla seja o que for, havendo sempre possibilidade de as decisões, mesmo fundamentais, ficarem nas mãos de interesses alheios ao próprio Estado, ao progresso ou à estabilidade social. O Estado procura atabalhoada e rapidamente desembaraçar-se de qualquer empreendimento ou empresa que possa pôr em evidência a deficiente administração das suas instituições ou tenha despertado os apetites de pessoas influentes, mas nunca actua como resultado de medidas sistematicamente enquadradas numa política de privatização coerente e de reconhecida sustentabilidade.

Em São Tomé e Príncipe, viver à custa dos outros incluindo o uso e abuso dos bens públicos passou a ser “normal”. Muitas pessoas vivem do parasitismo e da mendicidade. Uns mendigam porque nada têm, vivem de sacrifícios, sem que lhes seja proporcionado alguma oportunidade de vida mais condigna; outros mendigam porque não querem trabalhar, pura e simplesmente.

Mas é o Estado que dá maior exemplo de mendicidade. O Estado santomense pede de tudo, do mais elementar ao mais sofisticado, quando, muito ou quase tudo que o Estado pede, ou já o tem ou tem meios e capacidades próprias para o ter ou fazer. Finalmente, o Estado ou , melhor, certos agentes do Estado acabam por consumir em proveito próprio ou retirar do Estado aquilo que o Estado mendigou assim como aquilo que o Estado recolheu dos impostos pagos pelos cidadãos.

Actualmente, tudo se espera da cooperação internacional e a cooperação internacional perante tanta amorfia e comodismo do Estado, passa geralmente a promover, dirigir e condicionar tudo segundo os ditames daqueles que a protagonizam. De resto, a forma de gestão de fundos principalmente os de contrapartida deixa toda a margem de razão dos doadores, contudo o que este facto acarreta quanto à eficácia dos respectivos projectos e ao desenvolvimento de iniciativas locais. Neste contexto, os quadros nacionais não têm alternativa à procura de um “projecto” de cooperação para sobreviverem… por algum tempo!

Poucos cidadãos se preocupam com beleza da natureza e a riqueza dos recursos naturais que Deus nos deu. Poucos cidadãos querem ter cidades, vilas e quintais organizados, limpos, sem lixo, sem mau cheiro. Poucos cidadãos se preocupam com mais carenciados, os desempregados e os famintos. Muitos jovens estão entregues a si próprios, sem possibilidades de possuírem a formação desejada, nem emprego adequado sendo obrigados a procurar nas associações ou ONGs que eventualmente tentam organizar.

Formas de chamar atenção para os seus problemas e para as questões preocupantes da Sociedade. Muitos cidadãos parecem interessar-se por qualquer coisa, quando, e só quando, aparece uma intervenção, uma iniciativa ou projecto de inspiração estrangeira. Talvez por isso a maioria das crianças tenham de esperar por atenção especial apenas no dia 1 de Junho, Dia Internacional da Criança!

De São Tomé e Príncipe ainda não emana de forma clara e inequívoca, o orgulho de uma nação de homens e mulheres imanados em torno de ideais comuns, independentemente da diversidade histórica das suas culturas. De resto a chamada cultura santomense é enaltecida dentro da estrutura de um conceito do tipo colonial, estático e limitado por parâmetros sociais de contornos mal definidos ou controversos.

Os elementos de significativa simbologia para a unidade e identidade nacional, em vez de serem desenvolvidos, diversificados e encorajados, são relegados a mera formalidade, ou pura e simplesmente ignorados. O hino nacional é pouco conhecido, como que silenciosamente questionado, enquanto a bandeira nacional marca a sua presença em determinados edifícios sem se saber por quê. Nestas circunstâncias, não admira que ainda haja grande margem para se perguntar que características devem ter os órgãos se soberania para merecerem o devido respeito!

São Tomé e Príncipe ainda não conseguiu desenraizar das mentes de muitos a reputação de lugar de febres e mortes súbitas, de lugar de degredo, de destino maldito, de caminho longe… para a saudade.

São Tomé e Príncipe, todos sabemos e sentimos que esta terra não pode ser propriedade exclusiva de alguns, mas se a terra de todos quantos nela nasceram ou trabalham e também daqueles que a escolheram como segunda pátria. São Tomé e Príncipe é o resultado inegável de cinco séculos de história de povos de cuja síntese podemos e devemos tirar grandes exemplos para a Humanidade.

No entanto, ser santomense ou ter nacionalidade santomense tornou-se tão confuso e inexpressivo que a procura de outras nacionalidades passou a ser maior preocupação de gerações inteiras de famílias, na perspectiva de mudar de vida criar novas oportunidades ou, simplesmente, sonhar com outros ideais.

Nenhum dirigente político pode dizer que desconhece toda essa alienação de espirito. Nós, os políticos, conduzimos esta Sociedade ao estado em que se encontra. Só podemos escapar à culpa ou redimir os nossos pecados, se algo fizermos para mudar a situação.

De qualquer forma, quer queiramos quer não, fazemos todos parte desta Sociedade e, quer queiramos quer não, somos directa ou indirectamente responsáveis pela situação que se vive neste país. Basta cada um de nós perguntar a si próprio, o que fez ou o que tem feito para melhorar São Tomé e Príncipe!

A voz do conformismo ou da confusão propaga que já não há remédio para São Tomé e Príncipe. Ora o REMÉDIO está em nós! A questão esta bem clara. Será que somos capazes de destruir e incapazes de construir? Será que somos capazes de conviver com a desonestidade, a corrupção, a preguiça, a falta de pontualidade, a injustiça e a irresponsabilidade… e incapazes de assumir uma postura de seriedade, dignidade, solidariedade e trabalho sério?

Se está farto daquilo que está mal e quer mudar as coisas, dê as mãos ao seu vizinho. Ao seu colega de trabalho ou ao seu parente e assuma a responsabilidade pessoal de contribuir para pôr as coisas na ordem! Se está farto e nada fazer, será apenas um cúmplice do mal ou está a corromper e destruir a nossa vida e o nosso país!

Um ditado popular diz que “quem cala…consente”.

Passeamos. Pois, de palavras e lamentações, ao trabalho! Vamos corrigir o que está mal em todos os sectores da vida nacional!

Façamos nascer ou renascer o espírito empreendedor, de trabalho sério, de solidariedade e ajuda mútua, de tolerância e de patriotismo de que nos possamos orgulhar, hoje, e que as gerações vindouras possam vir a admirar! Para a chamada classe política desta país, esta questão é um IMPERATIVO MORAL, a não ser que o que se vive neste país seja o reflexo de um sistema de valores morais inerentes a essa classe.

Não acreditando em tamanha perversidade, sugiro que se realize um debate público ou fórum, como, aliás, propôs Sua Excelência o Presidente da República. O fórum teria a participação dos Partidos Políticos interessados, Organizações Religiosas, Profissionais, Sociais e outras, representantes de deferentes interesses das Comunidades tanto residentes como não residentes no país.

Na minha opinião, o fórum ou debate público teria como objectivo procurar consenso em relação ao seguinte:

Primeiro: uma CARTA DE PRÍNCIPIOS DE CONDUTA SOCIAL em que figurariam as normas conducentes a uma moralização tanto acentuada quanto possível da vida nacional.

A CARTA seria um conjunto de normas consensuais de conduta, susceptíveis de tornar mais eficaz a aplicação de qualquer disposição legal, tornar mais patente e acentuado o sentido de responsabilidade, individual e colectiva, e proporcionar oportunidades de participação mais consciente do cidadão na vida nacional. Medidas concretas seriam apontadas para diferentes domínios da convivência social nomeadamente Educação, Prevenção da Corrupção, Boas Maneiras e Lealdade, Competência e Profissionalismo, Administração Pública, Defesa e Segurança, Ordem e Segurança Pública, Cooperação Internacional, Meio Ambiente, Cultura, Nacionalidade e Identidade Nacional.

Segundo: um GOVERNO DE EXCEPÇÃO que durante um período razoável de governação e num clima menos influenciado possível pelas dissensões pessoais ou políticas, possa resolver os desafios do presente, orientar, catalisar e dinamizar todas as formas de alcançar metas de desenvolvimento do país.

Terceiro: mecanismos julgados mais convenientes para a legalização da CARTA DE PRINCÍPIOS e para a formação , composição e mandato do COVERNO DE EXCEPÇÃO.

Quer aceitem quer não aceitem a minha proposta neste apelo ao consenso, o certo é que São Tomé e Príncipe tem de acabar imediatamente com os males seciais e políticos que dificultam o presente e comprometem o futuro!

Não será demasiado insistir, e insistir que sem mudanças de atitudes e de comportamentos dos cidadãos, em geral, e da classe política, em particular, não haverá progresso nem bem-estar neste país pois que os seus recursos humanos e naturais nunca serão devidamente aproveitados.

Muito obrigado.

Manuel Pinto da Costa – Intervenção no ano 1998 respondendo ao apelo de diálogo nacional feito pelo então Presidente Miguel Trovoada

(Foto – Arquivo Téla Nón)