Está aberto um concurso para a constituição de uma equipa de avaliação do sétimo Programa Nacional do Fundo das Nações Unidas para a População em São Tomé e Príncipe. Os interessados devem entregar as suas propostas até 5 de Maio próximo. Os detalhes sobre a candidatura e os termos de referência (em francês) poderão ser consultados através do link : Appel à candidatures pour l’équipe d’évaluation