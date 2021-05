OMS – Recrutamento de um consultor nacional

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em S.Tomé e Principe, leva ao conhecimento dos candidatos interessados que se encontra aberto o concurso para recrutamento de 1 (um) Consultor NacionaL, “Consultor Agua, Saneamento, Higiene e Energia nas infra-estruturas de Saude”, no ambito do Reforco do Sistema da Saúde (RSS) e de melhoria da qualidade dos cuidados de saúde em São Tome e Principe, bem como no contexto da resposta à pandemia COVID 19 para assegurar a prevenção e controlo da infecção.

