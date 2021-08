Evolução da Crise – Primeiro Ministro “JBJ” propôs ao PR a exoneração do ministro da defesa e ordem interna

A nota proposta do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, que propõe ao Presidente da República Evaristo Carvalho, a exoneração do Ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sacramento e Sousa(na foto), está disponível e em primeira mão na rede social facebook.

Na nota, Jorge Bom Jesus pede ao Presidente da República que exonere o ministro da defesa e ordem interna, o Coronel Óscar Sousa, e que o nomeie como novo Ministro da Defesa e cumulativamente Primeiro Ministro e Chefe do Governo.

A nota proposta do Governo endereçada ao Presidente da República, e que está a circular primeiro no facebook, confirma as diligências em curso para a exoneração do Ministro da Defesa e Ordem Interna.

Ainda na tarde de sexta feira a página de comunicação do governo no facebook, anunciou também que Jorge Bom Jesus reuniu-se com todos os partidos políticos com representação na Assembleia Nacional.

Abel Veiga