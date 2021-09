Projecto COMPRAN – Contratação de consultores para realização de 3 estudos de mercado

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade-Disciplina-Trabalho)

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, PESCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição

(COMPRAN)

AVISO DE CONCURSO PARA REALIZAÇÃO DE TRÊS ESTUDOS DE MERCADO

O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe beneficiou de um donativo do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), para o financiamento do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), sob a tutela do Ministério de Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural.

Assim, o Ministério de Agricultura Pescas e Desenvolvimento Rural, através do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), pretende aplicar parte deste financiamento na contratação de consultores para realização dos seguintes estudos de mercado:

Para saber tudo e em detalhes deve consultar o anúncio na íntegra e os 3 TDR para cada estudo de mercado :

1 – aviso de concurso publico_3 estudos de mercado

2 – 1º_DraftTDR_demande_marchés_Produits_ Agricoles_ sur de marche_ D’Exportation

3 – 2º_DraftTDRs_Offre_demande_marchés_Local_at.1_Fb (1)

4 – 3º_DraftTDRs_Offre_produit frais et transformés – at.1_Fb