Projecto COMPRAN – Prorrogação do concurso para recrutamento de um especialista em infraestrutura

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade-Disciplina-Trabalho)

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, PESCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição

(COMPRAN)

PRORROGAÇÃO DO CONCURSO PARA RECRUTAMENTO DE UM ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA DO PROJECTO COMPRAN

O Ministério de Agricultura Pescas e Desenvolvimento Rural, através do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), faz saber a todos os interessados, de que por não haver número de candidaturas suficiente, o prazo de entrega das candidaturas para o posto de especialista em infraestrutura do Projecto COMPRAN foi prorrogado.

Mais se avisa que as propostas deverão ser entregues em envelope fechado e lacrado, dirigida a Coordenadora do COMPRAN, com a seguinte menção: “CONCURSO PÚBLICO PARA ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURADO PROJECTO COMPRAN,” no edifício do Mercado de Penha e no escritório da Antena do COMPRAN na Região Autónoma do Príncipe, até às 15h00 do dia 28 do mês de Setembro do corrente ano, dentro das horas normais de expediente.

Data de publicação do anúncio: 15desetembro de 2021.