O Instituto Nacional de Estradas(INE) através do Ministério das Infra-estruturas e Recursos Naturais abre concurso público internacional referente a empreitada de reabilitação da ponte sobre o rio Papagaio. O Instituto Nacional de Estradas, convida as empresas interessadas a apresentarem as suas propostas o mais tardar até ao dia 22 de Dezembro.

Tenha acesso a todos os pormenores do concurso público, clique – Anúncio do concurso (1)