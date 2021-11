No quadro do Projeto de Recuperação do Sector Energético- PRSE, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, solicita consultoria para, «Design, Supply and Installation of Equipment for the Reinforcement of the LV Network»..

Todos os detalhes estão disponíveis neste documento – AMI Ref nº EIB 02_W_PSR_2021