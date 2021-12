Atenção : Prorrogação do concurso para contratação de serviço de segurança

No quadro do projecto do Fundo Global, o Ministério da Saúde enquanto principal beneficiário do referido projecto, vem através da Célula de Gestão das Subvenções informar as empresas locais, que por insuficiência de candidaturas no concurso público para serviços de segurança para a referida Célula situada no Centro Nacional de Endemias, edifício defronte a firma Tropical Pereira Helena, o prazo do referido concurso foi prorrogado para segunda feira dia 20 de Dezembro do corrente ano.

Para ter acesso a toda informação relacionada com o concurso público, o leitor deve consultar os dois documentos em baixo :

1- Anuncio de concurso público

2 – TDR para contratação de empresa de segurança