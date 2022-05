A BirdLife International em São Tomé e Príncipe deseja recrutar um(a) estagiário(a), entusiasmado(a) e

motivado(a) para liderar a criação e implementação de um pacote turístico intitulado “Ranger-For-A-Day” com o intuito de proporcionar aos visitantes a experiência de trabalhar na conservação, participando em todas as actividades de fiscalização e monitorização no terreno.

Para ter todos os detalhes o leitor deve consultar o documento seguinte :