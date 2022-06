PNUD – Solicita empresa de construção civil para construção de um armazém

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe em colaboração com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no âmbito Reforço do Sistema de Saúde do Fundo Global de luta contra o Paludismo, Tuberculose e VIH/Sida pretende contratar empresas especializadas em serviços na área de Construção Civil para execução de obras de construção de um armazém no Laboratório de Referência do Ministério da Saúde

O Sit Visit será realizado no dia 15 de junho (10h:00-11h:00), no laboratório de Referência, Bairro de Hospital

Veja o anúncio na íntegra :

As propostas devem ser submetidas até o dia 26 de junho de 2022 (GMT) via e-mail: bidsSTP@undp.org .

Para mais informações, os interessados deverão consultar o website do PNUD no link:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=92084