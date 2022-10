Patrice Trovoada denunciou o Padre Miguel Gomes líder do MDFM-UL

Numa comunicação nas redes sociais, o Presidente da ADI Patrice Trovoada, denunciou o que considerou ser “uma batota” praticada pelo Presidente do partido MDFM-UL, Miguel Gomes.

Segundo Patrice Trovoada alguns dias antes das eleições de 25 de setembro, «o Presidente do MDFM pediu para falar comigo, e eu o recebi».

O Presidente da ADI denunciou que o encontro solicitado pelo Presidente do MDFM-UL visava pedir ajuda financeira para as eleições legislativas, autárquicas e regionais.

«Padre Miguel disse-me que estava a fazer campanha sem material e sem dinheiro. Disse-me que eles tinham dificuldade para pagar o pessoal que tinham na mesa de voto», frisou Patrice Trovoada.

De acordo ao Presidente da ADI durante o encontro, o líder do MDFM-UL, declarou que em termos políticos, o seu partido era mais próximo da ADI do que os outras forças políticas concorrentes às eleições de 25 de setembro.

«Eu disse ao Padre Miguel que não ter representante na mesa de voto é complicado». Patrice Trovoada disse a Miguel Gomes, que a ADI também estava com dificuldades financeiras.

«Estamos a poucos dias do fim da campanha. Nós também financeiramente estamos a travar com os jantes. Mas se eu conseguir alguma coisa mando para si…», acrescentou.

O Presidente da ADI cumpriu com a promessa feita ao Presidente do MDFM-UL. «Eu apoiei financeiramente o MDFM para as mesas de voto», confirmou.

No entanto a decisão do Presidente do MDFM-UL de integrar uma coligação para conquistar assentos na Assembleia Nacional, durante o processo administrativo de atribuição de mandatos pelo Tribunal Constitucional, provocou reacção dura de Patrice Trovoada.

«Eu mandei alguém dizer ao Padre Miguel para me devolver o dinheiro, porque não é sério. Eu não pedi contrapartida», pontuou Patrice Trovoada.

O Presidente da ADI, condenou a atitude comportamental de Miguel Gomes.

«Você não pode assinar uma coligação que supostamente existiu no dia 7 de setembro, quando você veio aqui no dia vinte e poucos de setembro falar noutros termos comigo. Isso é uma batota e me entristece. E os são-tomenses têm que saber, e é um homem da igreja. Eu fico chocado…», concluiu Patrice Trovoada em declarações a um canal da rede social Facebook.

Abel Veiga