“Não fui eu que pedi encontro com Patrice Trovoada” – MDFM diz também que a coligação de votos é legal

O Padre Miguel Gomes(na foto), Presidente do MDFM-UL desmentiu as acusações feitas pelo Presidente da ADI, Patrice Trovoada.

Acusações segundo as quais o Presidente do MDFM-UL praticou BATOTA. Pediu encontro com o Presidente da ADI, para solicitar ajuda financeira para a campanha eleitoral, e principalmente para custear as despesas com os delegados do MDFM-UL nas Assembleias de voto.

«Fui informado antes da sua vinda, que Patrice Trovoada chegaria a São Tomé no domingo, e que gostaria de encontrar-se com a liderança do MDFM», afirmou o Presidente do MDFM-UL em desmentido à Patrice Trovoada.

Segundo Miguel Gomes, o encontro solicitado por Patrice Trovoada foi marcado para terça feira, 20 de Setembro as 21 horas. «Fui informado que Patrice Trovoada queria encontrar-se comigo sozinho. Só fui recebido por volta das 21 horas e 50», relata o Presidente do MDFM-UL.

Nas declarações proferidas na rede social facebook em resposta à Patrice Trovoada, o presidente do MDFM-UL, disse que durante o encontro o seu homólogo Presidente da ADI, descreveu a história da criação do MDFM, para depois perguntar «quais as dificuldades que o MDFM está a ter neste período de campanha eleitoral. Eu disse que o MDFM tem dificuldades de pagar os delegados que vão a mesa de voto. Ele perguntou quanto é que pagava a cada delegado? Eu disse que eram 500 dobras, e ele prometeu pagar», refere Miguel Gomes.

Segundo Miguel Gomes, antes de terminar o encontro deu o seu contacto telefónico ao Presidente da ADI. No entanto, disse que nunca recebeu uma chamada telefónica de Patrice Trovoada. Uma outra pessoa ligada ao MDFM-UL é que recebeu o dinheiro.

«A pessoa que foi receber o dinheiro disse-me que a montanha pariu um rato…. Patrice Trovoada só nos deus 100 mil dobras(equivalentes a 4 mil euros)».

Miguel Gomes, que foi Padre e líder de várias igrejas católicas em São Tomé, reconheceu mesmo depois de renunciar ao celibato, que “uma vez Padre, para sempre Padre”.

Garantiu que aplicou todo o dinheiro oferecido por Patrice Trovoada, no pagamento do transporte de campanha, o sistema de som, e outras despesas de logística.

Disse que no dia das eleições os delegados do MDFM-UL que deveriam estar nas Assembleias de voto no distrito de Mé-Zochi, simplesmente sumiram. Acusa a ADI de ter na sua posse a lista nominal de todos os delegados do MDFM-UL, e o respectivo contacto telefónico de cada um deles.

«A minha honra e dignidade estão sempre em primeiro lugar. Eu não pedi dinheiro. Quem se ofereceu é ele. Deu 100 mil dobras que não satisfaziam em nada as nossas necessidades», reforçou o padre Miguel Gomes.

A coligação de candidatura que o MDFM-UL criou juntamente com o partido UDD, e o Movimento BASTA, provocou reacção dura do líder da ADI. Patrice Trovoada disse que é um acto de batota.

Miguel Gomes, garantiu que a coligação foi criada no dia 7 de Setembro. «No dia 29 interpusemos uma petição para que os nossos votos sejam contados juntos, ou seja, uma coligação de candidatura».

Um procedimento que o Presidente do MDFM-UL diz ser legal e que deverá ser atendido pelo Tribunal Constitucional.

«É algo legal, está na lei, e usamos esse dispositivo a nosso favor. A lei 6/2021 no artigo 26 é clara, permite a coligação de candidaturas e usamos este instrumento a nosso favor. Se isto faz Patrice Trovoada ficar frustrado com as suas intenções, ele deveria ser mais responsável», concluiu Miguel Gomes.

Abel Veiga