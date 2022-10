Consórcio SAFEBOND recebeu o porto de São Tomé e o cais do Príncipe por 30 anos

Na última sexta-feira, o Ministro das Infraestruturas Osvaldo Abreu e Krobo Edusei administrador da SOFEBOND Consortium Limited, assinaram as actas da Assembleia Geral dos trabalhadores da ENAPORT, a empresa que administra os portos tanto na ilha de São Tomé, como na ilha do Príncipe.

A Assembleia Geral dos Trabalhadores realizada nas instalações da ENAPORT no porto de São Tomé, serviu para a criação e entrada em vigor do novo conselho de administração da empresa ENAPORT.

Uma nova estrutura administra que nasceu em consequência do contrato de concessão do Porto de Ana Chaves e do Cais do Príncipe, a favor do grupo privado de capital, ganense, angolano e são-tomense, a SAFEBOND Consortium Limited.

Krobo Edusei no centro da fotografia

O acordo de concessão do porto de Asna Chaves em São Tomé e do cais de Santo António na ilha do Príncipe, foi assinado nas instalações do Ministério das Infraestruturas em agosto passado. Válido por 30 anos, para além da concessão das duas infraestruturas portuárias a SAFEBOND recebeu luz verde do Estado são-tomense para construir o porto em águas profundas em Fernão Dias.

Na cerimónia de passagem da administração do porto de Ana Chaves para a empresa SAFEBOND, o porta-voz do ministério das infraestruturas, recordou que o acordo de concessão já foi publicado no Diário da República número 135, do dia 6 de outubro de 2022.

O ministro das infraestruturas, explicou que o acordo assinado em Agosto, pretende melhorar a operacionalidade do porto de São Tomé e do Príncipe e construir o porto em águas profundas.

O novo Conselho de Administração da ENAPORT criado na Assembleia Geral dos Trabalhadores, é composto por 7 elementos. SAFEBOND como parceiro maioritário com 75% das acções indicou 5 membros para o Conselho de Administração.

O Estado são-tomense com 25% de capital social no porto de Ana Chaves, indicou 2 membros para o conselho de administração da empresa.

Porto de Ana Chaves – Cidade de São Tomé

No conselho executivo da ENAPORT o Estado são-tomense domina a área técnico-operacional. E o consórcio SAFEBOND ficou com a parte financeira.

Krobo Edusei, o Presidente da SAFEBOND, deixou uma garantia para os trabalhadores da ENAPORT. «Ninguém vai perder seu emprego», afirmou.

Segundo o novo Patrão da ENAPORT, quando começar as obras para construção do porto em águas profundas em Fernão Dias, a empresa vai precisar de muito mais mão de obra.

Assembleia Geral dos Trabalhadores da ENAPORT, terminou com uma palavra de oração proferida pelo novo patrão. Krobo Edusei, pediu intervenção divina para conduzir os destinos da ENAPORT, na paz e no progresso.

Abel Veiga