De África para o Mundo

ASKY tem um ambicioso plano que poderá alavancar o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe colocando o país na rota aérea que liga o continente africano ao mundo.

Após o seu voo inaugural no dia 15 deste mês, a companhia aérea pan-africana já assegurou mais dois voos para São Tomé com proveniência de Libreville. A ASKY tem previsto realizar três voos semanais de Lomé para São Tomé e vice-versa com escala em Libreville.

De acordo com o mapa das operações, os voos serão realizados de Terça-feira à Sábado com chegada em São Tomé prevista do primeiro voo às Terças-feiras as 17H45 e partida no dia seguinte, isto é, na Quarta-feira as 7h00 com destino à Lomé com passagem por Libreville. Os outros dois voos realizam-se nos dias subsequentes, sendo os de chegada à São Tomé às Quinta-feiras e aos Sábados, e os de partida as Sexta-feiras e Domingos, todos também as 17H45 para chegada e 7h00 para partida.

Com estas novas frequências na ligação entre o arquipélago e o continente africano, muitos dos nossos operadores económicos assim como funcionários do governo e de organizações internacionais etc. vão poder dispor de novas alternativas para entrar e sair do país.

Recebida pelas autoridades nacionais com entusiasmo e sentimento de alívio, a operação da ASKY no arquipélago vem assim em boa hora e vai criar uma maior competitividade entre os operadores já estabelecidos no mercado da aviação no país. A presença da ASKY representa também um reconhecimento à importância de São Tomé e Príncipe no contexto regional e pode criar sinergias que permitirão criar novos interesses pelo país devido ao seu inesgotável potencial económico e estratégico num mercado regional em expansão.

Falando na ocasião de abertura desta nova rota aérea para São Tomé, o Director Executivo da companhia aérea pan-africana disse que a empresa tem em vista construir ligações sustentadas entre São Tomé e Príncipe para a região africana e para o mundo.

Esayas Woldemariam HAILU assegurou que através do seu parceiro estratégico Ethiopian Airlines,a ASKY irá mesmo abrir a ligação de São Tomé para o Brasil, América do Norte, Médio Oriente, Europa, Ásia, e toda a África Subsaariana.

Confira a seguir o discurso de improviso do Director Executivo da ASKY por ocasião do voo inauguração em São Tomé e Príncipe.

———-

Excelências, Dignitários,

Senhoras e senhores!

É para mim um grande prazer trazer este primeiro voo inaugural da companhia Asky, KP60, hoje para a bela Nação Insular de São Tomé e Príncipe. Como africano, permitam-me que fale em provérbios e ilustrações pictóricas / visuais. As pessoas dizem que São Tomé e Príncipe é o país mais pequeno de África. E “E depois? Eu vejo-o como um país pequeno com grandes pessoas!

Pequeno é grande porque, mesmo os poderosos dinamites vêm em pequenos pacotes, não é verdade? E a ASKY está aqui para contribuir a fim de tornar São Tomé ainda maior e maior destino ao trazer pessoas da nossa vasta rede, para fins de turismo e investimento, para o crescimento desta nação.

Pequeno também é bonito, e bonito. São Tomé é como uma bela jovem com quem todos os homens desejam se casar para uma parceiria de toda a vida. Com todos os seus atributos de beleza natural, da simpatia do seu povo, e dos recursos inexplorados de que é dotado. É por isso que podemos considerar São Tomé como uma bela senhora, numa perspectiva mais afectuosa, pois acredito que as mulheres são adoráveis e engenhosas.

À minha frente, vejo São Tomé como uma jóia escondida no meio do Atlântico, à espera de ser descoberta. Tão brilhante como o mar, a areia e o sol que São Tomé tem. Tão doce como o chocolate que exporta.

E agora, chega a Pan African Airline – ASKY para a revelar aberta ao mundo do Turismo e do Investimento!

ASKY, a Companhia Aérea Pan-Africana vai agora fornecer a conexão essencial de São Tomé à sua vasta rede de capitais e cidades na África Ocidental, Central e do Sul. Com o seu parceiro estratégico Ethiopian Airlines, irá mesmo abrir a ligação de São Tomé para o Brasil, América do Norte, Médio Oriente, Europa, Ásia, e toda a África Subsaariana.

São Tomé é a rota mais recente da ASKY que necessita de investimento para se desenvolver, e na sua fase inicial, suportará os encargos financeiros. Mas Asky está ainda empenhada em construir ligações sustentadas a partir desta preciosa Nação Insular, para a região, para o continente, e para o mundo.

No entanto, até que a rota se desenvolva, requer a ajuda das autoridades locais através de algum desconto das tarifas para aterragem de aeronaves, de estacionamento, e do handling e outros custos relacionados.

É minha firme esperança que o Governo de São Tomé e Príncipe considere este importante pedido da ASKY para uma cooperação mutuamente gratificante, vantajosa para ambas as partes.

Agradeço a todos por se juntarem a mim para testemunhar este acontecimento histórico do primeiro voo da ASKY para São Tomé e Príncipe.

Obrigado a todos

Esayas Woldemariam HAILU (Sr.)

CEO

Sede da ASKY, edifício EBID – CEDEAO, BP: 2988, Lomé – TOGO

E-mai: Esayasw@flyasky.com

Tel: Escritório: +228 22 23 05 10 I www.flyasky.com