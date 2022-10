Governo felicita o Tribunal de Contas por ter rejeitado o pedido do Ministério Público

Num requerimento enviado ao Tribunal de Contas, o Procurador-Geral da República Kelve Carvalho, disse que surgiram elementos novos no processo de concessão dos portos. Elementos que para o Ministério Público suscitam a anulação do visto atribuído pelo Tribunal de Contas.

O Ministro das Infra-estruturas Osvaldo Abreu, por sinal subscritor do contrato de concessão dos portos de São Tomé e Príncipe para gestão privada, considera que os novos elementos citados pelo Procurador-Geral da República foram «refutados, rebatidos, e desmentidos», pelo Tribunal de Contas.

O ministro das Infra-estruturas, felicitou os juízes conselheiros do Tribunal de Contas.

«Queremos felicitar os juízes do Tribunal de Contas pela sua independência, pela mostra de imparcialidade», referiu Osvaldo Abreu.

Segundo o Ministro, o processo que conduziu a assinatura do contrato de concessão do sector portuário nacional para gestão privada, começou no ano 2019. «Com muita honestidade e muito trabalho, este processo foi desenvolvido cumprindo todas as etapas do ponto de vista administrativo e das regras de licitação do país. Isso foi reconhecido no acórdão e agora reforçado com a assinatura dos 4 juízes que rejeitaram o expediente da Procuradoria-Geral da República», pontuou.

No entanto a polémica de cariz político-jurídico persiste. O partido ADI vencedor das eleições legislativas, e que vai formar governo nas próximas semanas, denunciou o contrato de concessão dos portos, e avisou que não vai assumir os actos e contractos assinados pelo governo cessante.

O governo da Região Autónoma do Príncipe, também continua a dizer que não aceita que o pontão da ilha, passe a ser administrado pelo consórcio SAFEBOND de capital ganense e angolano.

Abel Veiga