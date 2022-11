Maria do Carmo Silveira chefia missão de observação eleitoral da CPLP na Guiné Equatorial

Numa nota informativa enviada à redacção do Téla Nón, a CPLP diz que a missão de observação eleitoral da CPLP na Guiné Equatorial, é chefiada pela ex-primeira Ministra de São Tomé e Príncipe, Maria do Carmo Silveira. Segundo a CPLP a missão « vai estar no terreno entre os dias 14 e 23 de Novembro».

Trata-se das eleições Presidenciais, para a Câmara dos Deputados, para o Senado e Municipais na Guiné Equatorial. Eleições marcadas para o dia 20 de novembro.

A nota da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, recorda que Maria do Carmo Silveira, foi também Secretária Executiva da CPLP.

A missão de observação eleitoral que chefia é constituída, por 15 observadores, «designados pelos Estados-Membros, pela Assembleia Parlamentar e funcionários do Secretariado Executivo da CPLP», refere a CPLP.

A nota acrescenta que os 15 observadores eleitorais «vão testemunhar a fase final da campanha eleitoral, o dia da votação e o apuramento parcial dos votos».

Sob a liderança de Maria do Carmo Silveira, a missão da CPLP vai reunir-se com os partidos e candidatos ao acto eleitoral, e com as autoridades de administração e gestão eleitoral, designadamente, a Junta Electoral.

FONTE – CPLP / Abel Veiga