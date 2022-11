No quadro do projecto empoderamento das raparigas e educação de qualidade para todos, financiado pelo Banco Mundial, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, publica a intenção de adjudicação do contrato Ref número 63/G/GEE/2022 Fornecimento de veículos para o MEES.

