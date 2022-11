Arlécio e outros : A rápida passagem de prisioneiros para cadáver

4 mortes em consequência da alegada intentona golpista, na noite de quinta feira em São Tomé Príncipe. Em declarações a imprensa por volta das 10 horas locais, o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, anunciou que 4 civis que assaltaram o quartel do exército, foram detidos pelas forças armadas são-tomenses.

«Não houve nenhum morto… Apenas um ferido, trata-se do tenente Marcelo que foi ferido …Mas a sua vida não corre perigo» afirmou o Chefe do Governo.

Pela denúncia feita pelos 4 invasores do quartel, segundo o Primeiro Ministro, o Estado maior das Forças Armadas decidiu deter Arlécio Costa, ex-oficial do batalhão búfalo e também Delfim Neves ex-Presidente da Assembleia Nacional.

No início da tarde, o Téla Nón foi surpreendido com a notícia da morte de pelo menos 4 cidadãos dados na manhã de sexta feira como detidos. Arlécio Costa, e outros 3 elementos que assaltaram o quartel foram transferidos para a morgue do hospital central Ayres de Menezes.

Corpo de Arlécio Costa na Morgue

Uma situação dura, difícil para São Tomé e Príncipe. País onde a tradicionalmente a sociedade rejeita o derramamento de sangue e a perda de vida humana.

Abel Veiga