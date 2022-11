Equipa de investigadores e peritos da PJ de Portugal já está em São Tomé

Num documento distribuído esta tarde à imprensa, a cooperação portuguesa, dá conta que por solicitação das autoridades são-tomenses, o ministério da justiça de Portugal, enviou no domingo, 27 de novembro, «uma equipa de investigadores e peritos da polícia judiciária para colaborar directamente com as autoridades judiciais de São Tomé e Príncipe na investigação do sucedido na passada sexta-feira(25 de Novembro)», lê-se na nota distribuída esta tarde às redacções.

Segundo a cooperação portuguesa, também integra a equipa uma médica perita em patologia forense, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portugal.

A cooperação portuguesa diz que respondeu assim, a solicitação de disponibilização de apoio com caracter de urgência, feita pelas autoridades governamentais são-tomenses.

Abel Veiga