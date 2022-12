PNUD – Solicita equipamentos eletrónicos para o “Projecto Liquezá Telá Nón”

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe em colaboração com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no âmbito do “Projecto Liquezá Telá Nón” pretende adquirir equipamentos eletrónicos para o referido projeto.

As propostas devem ser submetidas até o dia 23 de dezembro de 2022 (GMT) via e-mail: bidsSTP@undp.org.

As propostas submetidas devem estar limitadas a um máximo de 10 MB, livres de qualquer forma de vírus ou de conteúdo corrompido, sob pena de serem rejeitadas.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o website do PNUD no link:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=97268

Qualquer pedido de esclarecimento deve ser enviado por comunicação eletrónica padrão para o e-mail procurement.st@undp.org e responderá por correio eletrónico padrão, incluindo uma explicação da consulta sem identificar a fonte da consulta, a todos os consultores/concorrentes.

Para mais detalhes consulte o concurso público –