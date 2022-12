No âmbito do projecto luta contra a SIDA, Tuberculose e Paludismo, financiado pelo Fundo Global, a Célula de Gestão das Subvenções(CGS) em nome do Ministério da Saúde, principal beneficiário do projecto anuncia a abertura de concurso público para prestação de diversos serviços.

Consulte o documento seguinte para ter todos os detalhes :