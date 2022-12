Comissariado da ONU para os direitos humanos denuncia impunidade em STP

O representante regional do alto comissariado das nações unidas para os direitos humanos na África Central, disse que não compreende o facto de até agora, as pessoas que torturam 4 cidadãos até a morte no quartel do morro, não terem sido detidas nem interrogadas pela justiça.

Numa entrevista à Rádio França Internacional, Nouhoum Sangare, desafiou as autoridades governamentais a limparem a imagem das Forças Armadas são-tomenses.

Após missão no terreno, o representante do alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos, advertiu o governo a não compactuar com a impunidade.

A ONU desafia também a instituição militar de São Tomé e Príncipe, a limpar a imagem.

Por outro lado, Nouhoum Sangaré(na foto) constatou que os militares desrespeitaram a decisão do Tribunal da Primeira Instância, que ordenou a detenção na Cadeia Central dos soldados alegadamente implicados na tentativa de assalto ao quartel. Os militares decidiram manter os soldados presos, nas instalações militares.

O Representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, alerta que a violência de 25 de Novembro e a consequente impunidade, põem em causa o Estado de Direito Democrático, e suja a imagem de exemplo de democracia e liberdade, que São Tomé e Príncipe ostentava na região da África Central.

O leitor deve ouvir na íntegra a entrevista de Nouhoum Sangare, à RFI logo após a conclusão da sua missão no país.