PR reagiu com naturalidade e o PM diz que ficou provado a tentativa de golpe de Estado

O Presidente da República Carlos Vila Nova reagiu com naturalidade a divulgação pelo Ministério Público, do Relatório Final da investigação relativa a alegada tentativa de golpe de Estado no dia 25 de Novembro de 2022.

«É preciso que as coisas continuam o seu curso normal até o esclarecimento cabal da situação», declarou Carlos Vila Nova, quando deixou o país para participar na cimeira dos Chefes de Estado Africanos que decorre na Reública Democrática do Congo.

O Presidente da República congratulou-se com o «o facto de terem sido respeitados os prazos da publicação do primeiro relatório».

Pois segundo o Ministério Público a investigação prossegue, desta vez para apurar responsabilidades no caso da morte de 4 cidadãos nacionais que tinham sido detidos pelos militares no dia 25 de Novembro.

Já o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, que participa em Lisboa-Portugal numa conferência sobre a democracia no continente africano, falou à imprensa portuguesa sobre o relatório de investigação criminal publicado em São Tomé.

«Confirma-se que houve uma tentativa de golpe de Estado, de alteração violenta da ordem constitucional. O relatório conseguiu atingir uma notória credibilidade com apoio da Polícia Judiciária Portuguesa e do Ministério Público português», declarou Patrice Trovoada.

O Chefe do Governo garantiu ser um facto que «fomos vítimas de tentativa violenta de um golpe de Estado. É preciso reconhecermos que há um golpe de Estado e que é a causa principal de tudo que aconteceu», pontuou.

Abel Veiga