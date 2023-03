STP assinou acordo de financiamento com o BEI de 15 milhões de euros

O Ministro do Plano, Finanças e Economia Azul Genésio da Mata, e Maria Shaw Barragan directora do Banco Europeu de Investimentos para África, Ásia e América Latina assinaram na terça feira o acordo de financiamento de 15 milhões de dólares, para requalificação de toda a rede de distribuição de água na cidade de São Tomé e arredores.

O acordo assinado na sala número 104 do centro nacional de conferências em Doha responde a uma das prioridades do governo, o saneamento do meio, e o combate às doenças de origem hídrica.

«Temos uma rede de distribuição de água bastante antiga, que facilita a perda de água. A revisão que se vai fazer em toda a rede de distribuição garante que a água esteja disponível à população em quantidade e qualidade», afirmou o ministro das finanças, após a assinatura do acordo de financiamento.

A rede de distribuição de água da cidade capital e arredores data do período colonial. A canalização metálica está obsoleta, deixa perder muita água e a oxidação dos canos põe em causa a qualidade da água consumida pela população.

A directora do Banco Europeu de Investimentos, garantiu que as obras de requalificação da rede de água da cidade de São Tomé vão iniciar imediatamente.

Em resposta às preocupações dos jornalistas sobre os anúncios pelos parceiros internacionais de financiamentos para os países menos avançados, e a demora na disponibilização dos fundos, o Banco Europeu de Investimentos garantiu que desta vez é diferente.

Dois outros países menos avançados, nomeadamente a Guiné Bissau e a Gâmbia estiveram presentes na cerimónia. Pois, o pacote financeiro disponibilizado pelo Banco Europeu no valor de 130 milhões de euros para os países menos avançados, vai permitir também a realização do projecto de construção de estrada na região norte da Guiné Bissau, e de infra-.estruturas sociais na Gâmbia.

O Ministro das Infra-estruturas e Meio Ambiente Adelino Cardoso, que integra a delegação ministerial são-tomense na 5ª conferência das Nações Unidas sobre os países menos avançados testemunhou a assinatura do acordo de donativo financeiro no valor de 15 milhões de euros.

Responsável máximo da empresa estatal de Água e Electricidade, o ministro das infra-estruturas tomou boa nota do acordo que vai requalificar a rede de água da cidade capital e os arredores.

Abel Veiga – Téla Nón em DOHA / Qatar