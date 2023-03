MNE abre concurso para criação do logotipo da XIV Cimeira dos Chefes de Estados da CPLP

Unidade – Disciplina – Trabalho

República Democrática de S. Tomé e Príncipe

Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades

NOTA DE IMPRESA



No âmbito da realização da XIV Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, que terá lugar em São Tomé, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, vem pela presente, convidar as empresas ou personalidades ligadas ao design e audiovisual a participarem no concurso de criação de um logotipo para a referida atividade.

Nesses termos, segue em anexo o TDR com as descrições e as demais informações para o efeito.

Importa frisar que o prazo para a entrega da proposta será o dia 30 de março do corrente ano. Para mais informação, o favor de entrar em contacto através do número 994 57 69.

São Tomé, 22 de março de 2022

ATENÇÃO : VEJA O TDR –