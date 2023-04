Unitel STP é pioneira a lançar 4G em STP

A Unitel STP, com um salto inovador, após 8 emocionantes anos no mercado, é a primeira operadora de telecomunicações a lançar o 4G em São Tomé e Príncipe, num evento único que terá lugar no dia 28 de abril, sexta-feira, pelas 17h, no Espaço Cacau, e que contará com a presença de S. Exa. o Sr. Primeiro-Ministro, membros do governo, o Conselho de Administração da UNITEL STP e outros convidados ilustres.

A quarta geração de telefonia móvel – 4G – vai permitir que todos os clientes da UNITEL STP possam ter maior velocidade e maior qualidade, trará maior proximidade e, com isso, uma maior experiência no uso da internet.

Este evento tem por objetivo apresentar a todos, em primeira mão, o serviço 4G da UNITEL STP e quais os ganhos que esta nova tecnologia trará para o dia a dia da população das duas ilhas. É uma nova era que irá marcar o setor das telecomunicações de São Tomé e Príncipe.

FONTE – UNITEL