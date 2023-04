Brasil entrega 2 mil unidades de Vitamina A ao FNM

A Embaixada do Brasil em São Tomé entregou 2 mil unidades farmacêuticas de Vitamina A, ao Ministério da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe.

A cerimónia simbolica para entrega de doações humanitárias brasileiras de medicamentos aconteceu esta quarta-feira no Fundo Nacional de Medicamentos (FNM).

O Diretor do FNM, Hermitério Fernandes do Sacramento, recebeu oficialmente a doação, que foi feita pelo o Encarregado dos Negócios da Embaixada do Brasil, Rafael Rodrigues Paulino, e expressou o agradecimento do governo são-tomense, ressaltando que a iniciativa irá cobrir algumas necessidades do país.

Segundo o Encarregado dos Negócios, o governo brasileiro seguirá apoiando ações de cooperação em STP, principalmente nas áreas da saúde, educação profissional e cultura, no quadro das relações de irmandade entre as nações da família lusófona.

De ressaltar que no quadro da cooperação existente entre os dois povos, no ramo da saúde, foi inaugurado em 2018 o laboratório de referência para a tuberculose no arquipélago.

Martins dos Santos/Embaixada do Brasil