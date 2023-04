Um presente para um amigo. Celebrar a Vida.

Mudanças acontecem todos os dias. A vida é frágil, incerta e insegura por isso é preciso viver o momento presente de maneira plena. Aqui e agora, sempre consciente do momento presente. É assim que devemos estar na vida.

É nesse tempo presente e infinito que tudo se decide. O presente permite-nos revisitar o passado assumindo que ele ficou para trás. O presente autoriza-nos a dar um salto ao futuro, consciente que ele ainda não chegou. O futuro está sempre aberto, o passado está sempre fechado. Entre os dois fica o presente.

O presente é o lugar onde tudo acontece. O presente é o tempo durante o qual fazemos acontecer. O presente é o tempo de escolher destinos, rotas e caminhos, de iniciar, reiniciar ou continuar.

O presente é o tempo das recordações e dos sonhos. O presente é a nossa vida a acontecer aqui e agora, é o momento de viver as contradições, de jogar com as incertezas, de reconsiderar as crenças, de julgar o passado e de arquitectar o futuro. O presente é o tempo da verdadeira criação.

Aqui e agora é o tempo de ficarmos nus, por dentro e por fora, de aceitar a culpa, identificar o medo, de assumir a vergonha e de temperar a coragem.

Agora é o tempo de todos os diálogos, com nós mesmos, com próximos e os outros, todos os outros.

Somos imperfeitos porque vivemos num mundo imperfeito. Aqui e agora é o tempo de assumir as imperfeições e de carinhosamente acolhê-las para diligentemente superá-las.

O presente é o tempo de todos os amores e de todos os orgasmos. Agora é o tempo do amor-paixão, da cegueira do desejo, da prisão dos corpos, do esgotamento de energias, que devora e se afoga, e se perde na busca de renovados desejos, deixando indagações sobre amanhãs incertos.

Agora é o tempo do amor quese forja na comunhão das almas, na partilha sem amarras, na entrega sem condições, na profundidade serena dos encontros e dos desencontros, no respeito, na confiança e afecto mútuos, que resiste ascalemas e se reconstrói com ternura no tempo, rodeado de carícias mil, com ou sem orgasmos.

No amor não se dá para receber, amor é uma conexão que nasce, cresce e se cultiva com tempo e ao longo do tempo, em cada instante.

Agora não é somente o tempo de somar. Aqui é também o tempo de dividir, dividir o que nos conforta e alegra, de subtrair tristezas e egoísmos, de multiplicar instantes de genuíno prazer partilhado para que sejam eternos.

Aqui e agora é o tempo para reconhecer o outro, estendê-lo a mão solidária, partilhar as suas mágoas e alegrar-se na comunhão de acasos felizes.

Agora é o tempo das precariedades, dos desconsolos e do enterro dasilusões.

Aqui é também e sobretudo, o tempo de regar a esperança, de conviver com o imprevisto, de dar mais um passo nos trilhos que se apresentam no horizonte da vida desejada.

.

Estamos aqui. Agora é o tempo da coragem. Aqui é o terreno da luta. Esta luta tem muitas batalhas, algumas, as decisivas, com nós próprios. O tempo presente é o tempo de registar batalhas perdidas, de comemorar vitórias improváveis, mas merecidas.Estamos aqui. Dançando (mesmo na chuva) e caminhando (mesmo em terra batida) ao ritmo dos cantos matinais entoados por pássaros anónimos.

Estamos aqui bafejados pela beleza de florestas coloridas, acarinhados pelo céu azul coberto aqui e ali, por nuvens de diferenciados matizes, regados por águas algumas vezes calmas e cristalinas, outras vezes barracentas e turbulentas. E o mar. Marque define nossas fronteiras mas não traça linhas proibidas nos horizontesda ambição humana e do querer sustentado pela entrega integral. Já houve impossíveis que se tornaram possível. A partir do aqui e agora vislumbramos no horizonte novas fronteiras a serem desbravadas.

Aqui e agora são fortalezas de paz interior contra as invasões do caos que nos rodeia.

Estamos aqui todos, de diferentes cores, credos, passados e perspectivas partilhando as dádivas desta terrade encantos que nos viu nascer ou nos acolhecom a generosidade de mãe dedicada.

Estamos aqui e o presente nos convida com uma teimosia inesgotável a viver a vida no presente. A viver a vida sem episódios seleccionados, sem capítulos preferidos, sem fronteiras fechadas. A vida é uma totalidade, una e indivisível. Nós somos vida. A vida é um milagre no universo infinito e nós somos um ponto minúsculo no cosmos a quem foi dada a fortuna de existir.

Devemos vivê-la na sua plenitude, na agonia e no êxtase. Porque a vida é uma a escola, uma escola plena de sabedoria, que se actualiza em permanência, onde aprendemos as qualidades da resiliência que implica aceitação e renovação. Agora é o tempo de aprendera valorizar a brevidade do tempo e aqui é o salão para festejar a espera tranquila do dia da partida.Aqui e agora onde o convite se renova todos dias: Viver a vida na plenitude das possibilidades humanas de cada um. Celebrar a vida. Aqui e Agora. Mark Twain colocou um convite para o tempo presente que precisamos aceitar.

”Dança como se ninguém estivesse a ver. Canta como se ninguém estivesse a ouvir. Ama como se nunca te tivessem magoado e vive como se a vida na Terra fosse o Céu”.

Rafael Branco