João Seria começou no Príncipe e terminou no Príncipe

Aos 74 anos de idade, o músico João Seria deixou o mundo dos vivos. Calou-se a voz de São Tomé e Príncipe, que mais encatou o país e o mundo.

João Seria deu o último suspiro de vida na cidade de Santana, onde fixou residência desde a década de 80. Levou música e cultura de São Tomé e Príncipe para África, Europa, Ásia e América.

Segundo o Presidente da República Carlos Vila Nova, o general da música são-tomense deveria viajar esta semana para cantar em Angola. Itália era outro destino, onde tinha espectáculo marcado para os próximos dias.

A conversa entre João Seria e Carlos Vila Nova aconteceu na última semana na ilha do Príncipe. Pois o general foi o convidado de honra das autoridades do Príncipe, para abrilhantar a festa dos 28 anos da Autonomia Regional.

Príncipe, que foi exactamente a terra onde a voz de João Seria começou a ecoar nos centros de música e de dança, «os Fundões”. Foi o vocalista principal do conjunto «Os Cabanas». Só muito mais tarde deixou Príncipe para residir na ilha de São Tomé.

Em São Tomé passou pelo agrupamento musical “Sanga-Zuza”, para depois saltar para o agrupamento musical África Negra, onde acabou por atingir o apogeu da fama.

A partir da década de 80 do século XX, a voz de João Seria misturou-se em perfeição com os ritmos do África Negra. Angola, foi um dos primeiros países africanos que se rendeu a melodia de João Seria. Melodia contagiante que se espalhou pelo mundo.

A voz de João Seria no África Negra fez São Tomé e Príncipe ser conhecido na Colômbia, na Alemanha, na Holanda, Macau, etc.

Talvez como despedida, o último grande espectáculo de Jõão Seria aconteceu no dia 28 de Abril no palco do parque da cidade de Santo António do Príncipe. A mesma cidade, onde pela primeira vez ,a sua voz ecuou como melodia musical.

Abel Veiga