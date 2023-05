Morreu João Seria! 

Ao tomar conhecimento de notícia tão trágica de alguém com quem convivi, ainda há dias, em ambiente de alegria e música animado pela fragância melodiosa da sua voz, fugiu-me o pensamento para a feição aleatória da vida, que de um momento para outro se esfuma e nos faz assumir o papel de caminhantes sem destino, o que realmente somos.

Do jovem, natural do Príncipe, cantor do conjunto “Cabana”, a quem um dia foi permitido actuar com o Conjunto “Sangazuza”, numa digressão do famoso agrupamento `a ilha irmã e que, na hora da despedida, no cais, estava sentado, de maleta feita, aguardando descontraidamente o conjunto visitante – para nele, de surpresa, se integrar e fazer viagem de regresso a S. Tomé -, passou a ser, pouco tempo depois, a voz que alternava, ainda que não em plano de concorrência, com o já célebre Hyder Índia, a quem, um dia, alguém caracterizou como “O Homem da voz que é Povo”.

Não obstante a relativa projeção conseguida, João Seria não se conformava com a subalternidade a que estava ainda assim sujeito e, numa decisão não muito bem compreendida pelos seus adeptos, deixou, nos finais da década de setenta, o “Sangazuza”, para se juntar ao “África Negra”, uma associação musical então desconhecida do grande público.

Como por artes mágicas, mas outrossim fruto de um trabalho intenso e porfiado, o conjunto “África Negra” guindou-se, nos primeiros anos da década seguinte, a um plano deveras relevante, movido pela tonalidade impar da sua voz e por canções cuja poesia tinha como pano de fundo a autenticidade e a conjugação com o povo, a sua cultura e os seus problemas.

Foi, por tudo isso, com a mais profunda consternação e mágoa que tomámos conhecimento do desaparecimento físico do grande cantor santomense, o General João Seria, personalidade que fez ecoar pelo mundo, como nenhuma outra, o sentir, as aspirações e os anseios do seu povo, ao qual lhe ligam laços de indesmentível fraternidade e afecto.

Artista de renome internacional, que aliou o esplendor da sua voz à autenticidade que emprestava às suas interpretações, João Seria estará sempre presente entre nós, já que o seu cantar nos representava a todos, santomenses e africanos pugnando pelo desenvolvimento e progresso para os respectivos povos.

Daí que, em nome da União Nacional dos Escritores e Artistas Santomenses e no meu próprio, endereça os nossos mais profundos sinceros votos de pesar à família enlutada, aos artistas e, em geral, às mulheres e homens de cultura, em momento que reconhecemos ser de tão grande tristeza e pesar.

Paz à sua alma!