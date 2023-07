“Amigos da Cidade” homenageados pelo trabalho cívico em São Tomé

“Amigos da Cidade” é a designação de um grupo de jovens que há precisamente 3 meses deu início a trabalhos de requalificação e pintura dos bancos em alguns pontos da capital do país, a cidade de São Tomé.

Os jovens que estão a devolver a cidade de São Tomé o brilho perdido ao longo dos anos foram homenageados pela Ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Medeiros.

Segundo Eurídice Medeiros a acção dos “Amigos da Cidade” prova que a juventude está preocupada com o actual cenário degradante da cidade e está determinada em alterar a situação.

«Decidiram fazer o diferente e merecem o reconhecimento do governo”, afirmou Eurídice Semedo.

A homenagem do governo surpreendeu os Amigos da Cidade. «Ficamos surpresos com este gesto da ministra. Realmente não contávamos com isso. Criamos esse grupo não para receber louvores, mas sim para ajudar na mudança do rosto da nossa cidade. Contudo este certificado de reconhecimentos nos enche de orgulho», declarou a líder do grupo

Os Amigos da cidade contam com cerca de 50 jovens que voluntariamente contribuem com o que têm para dignificar a cidade de São Tomé.

Seja você um membro da família “Amigos da Cidade”

Martins dos Santos