ONU preocupado com a violação por STP da Declaração Universal dos Direitos Humanos

A preocupação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com sede em Geneve – Suiça foi manifestada num relatório que reflecte sobre os acontecimentos que tiveram lugar no país no dia 25 de novembro do ano 2022, mais concretamente no quartel do morro.

4 civis foram mortos após detenção e actos de tortura. As Nações Unidas consideram que se as alegações forem confirmadas o governo de São Tomé e Príncipe terá violado a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Para além das detenções arbitrárias, e execuções sumárias, a equipa de peritos da ONU contesta e apresenta como violação dos direitos universais a forma como os 4 civis foram sepultados alegadamente na calada da noite.

O relatório da ONU, tem data de 31 de maio, e pede esclarecimentos ao Governo sobre vários aspectos. Esclarecimentos que segundo o relatório deveriam ser prestados num prazo de 60 dias.

Na terça-feira, 8 de agosto o primeiro-ministro foi confrontado pela imprensa com o conteúdo do relatório da ONU.

«Não vi ainda o relatório, por isso não posso fazer comentário», declarou Patrice Trovoada.

A imprensa insistiu sobre o pedido de esclarecimentos ao governo feito pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

«Nós respondemos por isso não sei o que se passa. Mandamos respostas e relatórios para o organismo dos direitos humanos africano», frisou o Primeiro Ministro.

O leitor tem acesso ao relatório emitido pela ONU sobre os acontecimentos de 25 de novembro de 2022.

Abel Veiga

A versão original está em língua francesa –

A versão traduzida para português tem 16 páginas –

Relatório da ONU sobre os acontecimentos de 25 de Novembro de 2022