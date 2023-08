Portugal condecora o coronel Marçal Lima com a medalha de defesa nacional

É o primeiro Santomense a ser condecorado com a medalha de Defesa nacional de primeira classe de Portugal.

A ministra da defesa portuguesa, Maria Helena Carreiras, justifica a imposição da medalha ao Coronel Alfredo Marçal Lima, pelo contributo no fortalecimento das relações entre os dois países.

«Antes do exercício do cargo de diretor de Política de Defesa Nacional, já o Coronel Marçal Lima emprestava o seu competente e empenho apoio à cooperação bilateral, enquanto oficial de ligação do Departamento da Força Aérea Portuguesa que operava o C212 Aviocar, que tinha por missão proceder a evacuações sanitárias entre as ilhas do arquipélago e, se necessário, para o continente, efetuar transporte aéreo geral entre as ilhas, apoiar a Embaixada de Portugal e, pontualmente, apoiar missões de busca e salvamento no mar» – Lê-se no despacho da ministra da defesa portuguesa.

Acrescenta o documento que, no exercício das suas funções, o Coronel Marçal Lima promoveu, «de forma excecional, as relações bilaterais com Portugal, incentivando o desenvolvimento e reforço das relações de cooperação no domínio da Defesa entre os dois países e a convergência de posições no quadro multilateral, designadamente no âmbito da componente de Defesa da CPLP e do Centro do Atlântico, cuja Declaração Conjunta mereceu a adesão de S. Tomé e Príncipe logo em 14 de maio de 2021».

Dentre muitas outras tarefas promovidas exemplarmente, assinala ainda o despacho que, “no exercício das suas funções, o Coronel Marçal Lima revelou um extraordinário conjunto de qualidades pessoais e profissionais, assinalável capacidade de trabalho e de gerar consensos, bem como empatia e bom senso que, juntamente com a sua experiência internacional, contribuíram decisivamente para o aprofundamento da relação entre Portugal e S. Tomé e Príncipe no domínio da Defesa”.

Para o director-geral da política de Defesa de Portugal, este é o momento que une os dois países e também distingue.

«Quando distinguimos um dos nossos, estamos a dizer que há algo diferente neste senhor, porque esse senhor utiliza mais os ouvidos do que a boca. Ouve aquilo que é preciso para depois afirmar aquilo que é necessário. Escuta as necessidades do povo de S. Tomé e Príncipe para saber aquilo que melhor pode fazer com o país irmão para conseguir levar a água ao seu moinho. Isto de saber ouvir é um grande mérito e isso distingue o meu Coronel de uma forma que todos nós conhecemos bem» destacou o Major-general Nuno Lemos Pires, diretor-geral da Política de Defesa de Portugal.

Avançou ainda que estamos perante um período de afirmação «em que se afirma aqui acima de tudo, além de um grande militar e de um grande servidor, a tal palavra servir: servir pelo bem, servir pelas pessoas, servir por S. Tomé e Príncipe, servir por Portugal e S. Tomé e Príncipe, servir pela Comunidade de Países de Língua Portuguesa, servir pelo povo que ama, a quem se dedica e, a quem todos nós muito agradecemos. Muitos parabéns, meu Coronel» – vincou o Major-general Nuno Lemos Pires.

Um misto de orgulho e satisfação tomou conta do coronel, com mais de 40 anos ao serviço da Defesa de S. Tomé e Príncipe.

«Satisfação por merecer a tão elevada distinção da parte de Portugal, de reconhecer em mim mérito suficiente para de facto, estar aqui agora e receber tão elevada homenagem. Orgulho por pertencer o meu país, S. Tomé e Príncipe que me viu nascer, que me deu possibilidades de atingir patamares que atingi, que me permitiu ter as formações que tive e poder servir S. Tomé e Príncipe, dando melhor exemplo que estamos aqui a dar hoje. Sirvo com muito gosto o meu país e com muito orgulho e, darei até o último dia da minha vida, enquanto for necessário»- sublinhou, com emoção, o Coronel Alfredo Marçal Lima.

A medalha de defesa nacional destina-se a galardoar os militares e civis que, no âmbito técnico-profissional, revelam elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do ministério da defesa de Portugal.

José Bouças