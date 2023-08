Feira Agrícola Biológica em São Tomé

Sábado, 2 de setembro de 2023

Hora: 6h30-12h

Local: Parque Popular, São Tomé

Após o sucesso da primeira edição, a Feira Agrícola Biológica – uma iniciativa do Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe em parceria com o grupo de horticultores biológicos da região de Monte Café – está de volta ao Parque Popular, na cidade de São Tomé, no próximo sábado, dia 2 de setembro, a partir das 6h30.

Com o mote “Da Horta à sua Mesa”, esta feira agrícola totalmente dedicada à horticultura biológica tem como principal objetivo promover a produção e comercialização de produtos biológicos nacionais. Estarão também disponíveis outros produtos biológicos, como o café e a pimenta.

Apoie os horticultores são-tomenses e visite esta feira com produtos 100% biológicos, mais saudáveis e de grande qualidade! O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe é financiado pela União Europeia e pelo Camões, I.P. e implementado pelo Instituto Marquês de

Valle Flôr (IMVF) em estreita parceria com o Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca (MADRP) de São Tomé e Príncipe e tem vindo a contribuir para a fortalecimento da economia e a criação de emprego em São Tomé e Príncipe no setor das fileiras agrícolas de exportação.

FONTE : PAFAE