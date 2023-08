Presidente santomense condena o golpe de estado militar no Gabão

O presidente de S. Tomé e Príncipe condenou, esta quarta-feira, o golpe de estado militar no Gabão, onde um grupo de militares anunciou na televisão o cancelamento das eleições presidenciais que reelegeram, no sábado, Ali Bongo Ondimba e a dissolução de todas as instituições democráticas.

Para Carlos Vila Nova a usurpação do poder pela via das armas é um ato que deve merecer a condenação de todos os países que vivem o estado de direito democrático.

«Toda e qualquer forma de inversão da ordem constitucional não pode merecer a nossa concordância. É um ato que condenamos porque ele vem na sequência da interrupção do funcionamento de um estado de direito normal».

Segundo Vila Nova, em democracia «há que se respeitar a decisão soberana do povo. Faz-se eleições e os resultados devem ser aceites ou podem ser contestadas, mas, a usurpação do poder pela via das armas é um acto que merece a condenação e de todos os países que vivem o estado de direito democrático».

Avançou o presidente da república que, dos contactos possíveis junto de algumas fontes no Gabão, ´«o presidente deposto Aly Bongo está em residência fixa e está bem, mas, sob vigilância médica. As ruas estão a ser patrulhadas para evitar a pilhagem e a situação parece calma» – frisou.

Segundo ainda o presidente da república, a comunidade santomense radicada no Gabão está bem e foi aconselhada a não sair de casa. «A comunidade santomense está bem, foi aconselhada a não sair de casa, falei com a embaixadora, estão todos em casa. Aparentemente está tudo calmo, mas, é preciso estar atento ao evoluir das próximas horas» – conclui a chefe de estado santomense na sua primeira reacção ao golpe de estado militar no vizinho Gabão.

José Bouças