No quadro do projecto de resiliência das zonas costeiras e turismo sustentavel de São Tomé e Príncipe, financiado pelo Banco Mundial, a AFAP anuncia concurso para contratação de serviço de consultoria para realização de Projectos de mitigação do problema da erosão em Santo António (Chimaloa), e de construção de muro de protecção, vala de drenagem e aterro na Ribeira Afonso, bem como os respectivos estudos de impacte ambiental e social.

