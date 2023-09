Na qualidade de principal beneficiário do projecto do Fundo Global, o MInistério da Saúde através da Célula de Gestão das Subvenções, (CGS) faz saber as empresas locais que o prazo para apresentação de propostas ao concurso foi prorrogado para o dia 18 de Setembro.

Consulte o documento seguinte, para saber tudo com detalhes –