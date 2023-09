O Ministério de Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas, através do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), pretende aplicar parte deste financiamento para CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA A FIM DE INSTALAR UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO NO BECAF com o objetivo de melhorar a base experimentar do produto agrícola e frutífera.

Para saber tudo e em detalhes consulte o documento seguinte –