Vândalos destroem e roubam o que resta do património histórico e cultural de Monte Café

A Roça Monte Café foi seleccionada no ano passado pelo Estado são-tomense, e inscrita na primeira lista indicativa de Património cultural de São Tomé e Príncipe que foi submetida a UNESCO.

Paul Coustére, Director da UNESCO para a região da África Central visitou São Tomé em fevereiro de 2023 reuniu-se com o primeiro-ministro Patrice Trovoada e manifestou esperança de que as três roças seleccionadas para serem Património Histórico e Cultural da Humanidade, nomeadamente Monte Café, Água Izé e a Roça Sundy sejam aprovadas pela UNESCO como Património da Humanidade.

O estatuto de património histórico e cultural mundial das 3 roças e do Obô(parque natural) do país, será segundo a UNESCO, propulsor da economia do país, principalmente através do incremento do Turismo.

No entanto, as autoridades são-tomenses continuam a facilitar a destruição do pouco que resta do património histórico e cultural das roças.

Em Monte Café que foi seleccionado como candidato à património histórico e cultural da humanidade, os últimos 7 meses foram marcados por uma acentuada vandalização de infraestruturas que são memória histórico-cultural da roça, do país e do mundo.

A denúncia foi feita ao Téla Nón pela Associação dos Moradores de Monte Café. O secador solar construído no século XIX, mais concretamente em 1890 foi completamente destruído nos últimos meses, por 5 homens.

«Esta situação decorre há 7 meses. Estão a vandalizar desgraçadamente. Isso é um património de Monte Café e do país, e neste momento está a ser qualificado pela UNESCO», reclamou Filipe Samba, Presidente da Associação dos Moradores de Monte Café.

O secador solar do século XIX, foi construído a base de madeira de boa qualidade. As tábuas eram transportadas pelos escravos africanos a partir da Roça Maia, hoje inabitada e localizada no interior da floresta de montanha da região de Monte Café.

«Esta infraestrutura é uma biblioteca que pode alimentar muitos turistas. É um arquivo histórico que temos», precisou o Presidente da Associação dos Moradores.

Os vândalos que segundo a Associação dos Moradores estão devidamente identificados, já conseguiram arrancar e vender um total de 3000 tábuas e 1500 barrotes.

«Nós na liderança da comunidade já informamos a câmara distrital de Mé-Zochi, o comando da polícia de Mé-Zochi, e até o ministro da Defesa. Isso porque alguns dos vândalos pelo menos 2 deles são militares que estão desenfiados. Outros 3 são civis», explicou Filipe Samba.

A associação dos moradores de Monte Café considera que os vândalos são estimulados financeiramente por pessoas influentes interessadas em comprar tábuas e barrotes de boa qualidade.

«Exigimos que o Estado possa agir, através do ministério público. No ano passado levamos esse assunto para a TVS e foi difundido. É de domínio público, é um crime público, mas o ministério público nunca agiu» contestou.

A associação dos moradores de Monte Café chega a conclusão de que não há autoridade do Estado em São Tomé e Príncipe. Apela o Presidente da República enquanto o mais alto magistrado da nação a exercer influência junto aos poderes político e judicial, no sentido de travar a destruição do património histórico e cultural de Monte Café. ~

«Não queremos que a estrutura arquitectónica de Monte Café desapareça. Queremos preservar e valorizar a memória da história de Monte Café», pontuou a Associação dos Moradores da Roça.

Monte Café é a principal roça produtora de café de São Tomé e Príncipe. Foi construída através do trabalho braçal dos escravos africanos, e no século XX com pelos braços dos chamados serviçais oriundos de Angola, Moçambique e Cabo Verde.

A roça tem um museu do café, e a mistura cultural gerada pela colonização portuguesa criou uma identidade cultural e histórica que a UNESCO pretende promover como património do mundo.

Abel Veiga