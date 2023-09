Caso 25 de Novembro : Advogado do único sobrevivente diz que o Juiz impede a defesa

Migues João um dos advogados de Bruno Afonso, vulgo Lucas acusa o Juiz que vai julgar o caso no dia 25 de setembro de negar a defesa do arguido o acesso ao processo-crime.

O advogado diz que o Estado são-tomense pretende desta forma evitar que seja provada a inocência de Bruno Afonso.

Bruno Afonso, é o único sobrevivente da acção de tortura e morte que aconteceu no quartel do exército no dia 25 de Novembro de 2022. Há duas semanas que está em liberdade para ser presente a julgamento no dia 25 de Setembro.

Na sexta-feira 15 de setembro, Lucas foi ao Tribunal da Primeira Instância para cumprir com a medida de coação decidida pelo Juiz. Duas vezes por semana tem de se apresentar no Tribunal.

O arguido está preocupado com a sua segurança. «O que me preocupa é a garantia de segurança nossa com esse julgamento, porque não só eu pode correr perigo, mas sim todos os que podem ir ao julgamento podem ter problema», desabafou.

Questionado pelo Téla Nón sobre as causas do sentimento de insegurança, explicou que «os militares que eu identifiquei na justiça como actores da chacina, foram todos promovidos. Isso deixa-me com medo», precisou.

Mesmo assim prometeu contar toda a história de 25 de novembro de 2022 durante o julgamento. Bruno Afonso diz que se sente ameaçado porque é a única prova viva, do que aconteceu no quartel do exército.

«Sou inocente. Não entendo como me torturaram tanto ao ponto de eu ter ficado um homem inválido», reclamou.

No entanto, o advogado do arguido acusa o Tribunal de tudo fazer para impedir que a inocência do cliente seja provada em julgamento.

«O Estado são-tomense tem tirado todas as garantias de defesa ao Lucas. Há 3 semanas que fiz um requerimento ao Juiz pedindo o processo para consulta. Depois do despacho que marca a data de julgamento o arguido tem 15 dias para apresentar a contestação, e este prazo termina hoje(sexta feira», referiu o advogado.

Segundo Miques João, «o juíz não entregou o processo. Assim como foi orquestrado os acontecimentos de 25 de Novembro, assim está a ser orquestrado passos para impedir que Lucas possa garantir e provar a sua inocência».

A justiça são-tomense suspeita que Bruno Afonso, é um dos orquestradores da alegada tentativa de golpe de Estado. É acusado pelo Ministério Público da prática de crime de alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada.

Abel Veiga