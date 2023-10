Organização Nacional dos Trabalhadores de STP receia uma convulsão social nos próximos tempos

A organização dos trabalhadores de São Tomé e Príncipe, central sindical, alertou para a necessidade de se resolver os problemas socio-laborais no país, como forma de evitar uma explosão social.

Os responsáveis da organização, que foram recebidos pelo Presidente da República, consideram que a população santomense, os trabalhadores em particular, está a sofrer.

«A situação económica está cada vez mais difícil, o custo de vida dos trabalhadores e da população em geral está a aumentar e o rendimento é cada vez mais baixo. Não é normal receber um salário que não chega nem sequer para uma semana» – disse o Secretário-geral da ONTSTP-CS.

João Tavares avança que, se nada for feito nos próximos tempos, o país poderá vir a confrontar-se com uma convulsão social.

«As pessoas não estão a manifestar de forma agressiva, mas elas estão a sofrer e, as pessoas sofrem até um determinado período. Há-de chegar um dia que as pessoas vão ter que explodir».

Segundo ainda João Tavares, no meio de dificuldades o sofrimento deve ser partilhado e, não é o que está a acontecer em S. Tomé e Príncipe.

«Uns não podem viver no céu e outros no subsolo. Os recursos devem ser distribuídos de forma equilibrada. Não é normal que um grupo de gente ganhe mil e quinhentas/ duas mil dobras e outro a ganhar trinta/quarenta, por vezes no mesmo sector».

Para o secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe é preciso mudar o rumo do país. João Tavares considera que o arquipélago tem potencialidades e não pode ficar apenas à espera da ajuda externa.

«Nós temos recursos suficientes. Temos o mar, temos a terra e temos ainda homens com capacidade para ajudar a alavancar a economia e não ficar à espera da ajuda externa».

O funcionamento da justiça é outro problema que preocupa a organização dos trabalhadores de São Tomé e Príncipe.

«A justiça não está a funcionar nesse país. Há processos laborais que vão para o ministério público e que não saem de lá e, se forem ao tribunal jamais serão julgados. Em causa está a vida do trabalhador e consequentemente da família»”-enfatizou.

Dos vários problemas sociais, o roubo foi outro assunto abordado com o Presidente da República. «Ninguém consegue criar uma galinha e hoje até gato as pessoas roubam» – concluiu o secretário-geral da ONTSTP-CS.

José Bouças