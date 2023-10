Comunidade com futuro compartilhado para humanidade：solução para o mundo melhor

Este ano marca o 10º aniversário da Comunidade com Futuro Compartilhado para a Humanidade, conceito este formulado pelo Presidente Chinês Xi Jinping em resposta a perguntas que se colocam a todos, tal como “Quê passa no mundo? Como reagimos?”. O Conceito, é um plano que a China oferece ao mundo, e através do qual reunimos maior consenso para a cooperação internacional face ao mundo repleto de mudanças e turbulências.

Nos últimos 10 anos, o Conceito tem sido enriquecido. O presidente Xi Jinping o tem explanado em várias ocasiões internacionais e vem se formulando, assim, um sistema teórico do conceito, que tem como objetivo geral a construção de um mundo com paz duradoura, segurança universal, prosperidade comum, abertura e inclusividade, e um mundo limpo e belo, que segue os valores comuns da humanidade, que tem como rota um novo tipo de relações internacionais e que se baseia na Iniciativa para Desenvolvimento Global, Iniciativa para Segurança Global, e Iniciativa para Civilização Global.

Nos últimos 10 anos, o Conceito tem alcançado resultados frutíferos. A China formou junto com dezenas de países e regiões as Comunidades com Futuro Compartilhado em diferentes formas. A Iniciativa para Desenvolvimento Global e a Iniciativa para Segurança Global foram apoiadas por mais de 100 países, enquanto a Iniciativa para Civilização Global foi aplaudido por vários países logo após o seu lançamento. Também foi apresentada uma série de iniciativas, como construir uma comunidade global de saúde para todos e uma comunidade de harmonia entre os seres humanos e a Natureza. O Conceito de construir uma Comunidade com Futuro Compartilhado para a Humanidade foi inscrito nas resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas em seis anos consecutivos.

Nos últimos 10 anos, o Conceito tem reunido um consenso internacional cada vez mais amplo. Um número crescente de países e povos reconhecem que a hegemonia, a política de poder e outras mentalidades e teorias antiquadas já não se enquadram com o mundo de hoje, enquanto o Conceito de construir uma Comunidade com Futuro Compartilhado para a Humanidade é exatamente o que devemos seguir e escolher se quisermos nos adaptar à evolução do mundo, o qual preconiza a paz e o desenvolvimento em vez do conflito e confrontação, a segurança comum em vez da segurança absoluta, os ganhos compartilhados em vez do jogo de soma zero, o intercâmbio e aprendizado mútuo para prevenir conflitos entre civilizações, e desenvolvimento ecológico para cuidar da nossa Terra.

Uma viagem de mil quilómetros começa com o primeiro passo. Nos últimos 10 anos, a China tem contribuído, com determinação firme e ações concretas, para a construção da Comunidade com Futuro Compartilhado para a Humanidade. Faz 10 anos a formulação da Iniciativa Cinturão e Rota, plataforma fundamental de prática desse Conceito, a qual já obteve o apoio de 3/4 dos países do mundo, incluindo STP, atraiu o investimento no valor de cerca de um trilhão de dólares americanos e ajudou a criar 420 mil empregos nos países parceiros, a livrar da pobreza cerca de 40 milhões de pessoas e a aumentar no 3,6 pontos percentuais à participação das economias emergentes e em desenvolvimento no PIB global. Entre os dia 17 e 18 do outubro, será realizado o 3º Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional na China, ocasião em que estamos dispostos a trabalhar com todos os parceiros, incluindo STP, para abordar o desenvolvimento com base nos princípios de consulta extensiva, construção conjunta e benefício para todos.

Os povos chinês e africanos estabeleceram amizade profunda na procura da indepedência nacional e do desenvolvimento. As relações sino-africanas é uma evidência vívida que demonstra o Conceito de construir a Comunidade com Futuro Compartilhado para a Humanidade. Como irmão e amigo de longa data da China, STP estabeleceu as relações diplomáticas com a China no mesmo dia da sua independência. A partir daí, o povo chinês, mesmo com extrema carência naquela época, tem prestado apoio ao povo santomense. Desde o restabelecimento das relações diplomáticas, os nossos dois países têm pondo em prática esse Conceito na cooperação, no sentido de dar firme apoio aos caminhos à modernização escolhidos pelos respetivos povos, apoiar-se nos temas dos interesses fundamentais e grandes preocupações, defender juntos o princípio de Uma Só China e fortalecer a cooperação nos setores como infraestrutura, saúde, agricultura, energia e formação pessoal. As equipas técnicas chinesas, que lançaram projeto piloto de combate à pobreza na comunidade Caldeiras, implementaram a nova estratégia contra paludismo e garantiram o bom funcionamento da energia e telecomunicação durante a Cimeira da CPLP e oferecem consultas gratuitas semanais, desempenham um papel importante no aumento da capacidade de desenvolvimento autónomo e da melhoria da vida do povo santomense. São eles quem interpretam os valores defendidos por esse Conceito, como respeito mútuo, cooperação de ganhos compartilhados e desenvolvimento comum.

“Se quiser ir rápido, vá sozinho; se quiser ir longe, vá em grupo.” A China está disposta, de mãos dadas com os amigos santomenses, a aprofundar a amizade e a cooperação entre os nossos dois países no quadro da Iniciativa Cinturão e Rota, seguindo as orientações da Iniciativa para Desenvolvimento Global, Iniciativa para Segurança Global e Iniciativa para Civilização Global. Vamos construir juntos a comunidade com futuro compartilhado para a humanidade com ações práticas e contribuir para um futuro mais brilhante para a humanidade.

Por : Hu Bin – Encarregado de negócios da missão diplomática da China em São Tomé e Príncipe