Guarda Costeira aposta na segurança do mar territorial santomense

No dia de aniversário da guarda costeira, o comandante deste ramo das forças armadas de São Tomé e Príncipe garantiu que o mar representa o maior tesouro para a economia do arquipélago e que estão em curso esforços para garantir a sua segurança.

«Mar é e sempre será o maior tesouro para garantir a nossa economia. Pois, o nosso mar é vasto com uma extensão 160 vezes maior do que a superfície terrestre. A guarda Costeira tem efectivado esforços para garantir a presença de meios navais no mar, de forma desafiante, e tem encarado a capacitação de quadros por meio de exercícios» -disse o comandante de mar e Guerra Armindo Rodrigues.

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas foi pelo mesmo caminho, sublinhando que a tendência e as necessidades de S. Tomé e Príncipe estão no mar.

«É pelo mar que a evolução económica tende a crescer, é o mar que nos é mais desconhecido, é o mar que representa a maior superfície territorial que temos»-avançou Carlos Vila Nova, Presidente da República.

E por força disso, espera uma guarda costeira que através do mar possa garantir a segurança de S. Tomé e Príncipe, mas aconselha que o esforço terá de ser alargado.

«As forças não podem operar sozinhas. Elas têm que estar inseridas naquilo que são as Forças Armadas de S. Tomé e Príncipe. E a não estarem sozinhas, todo o processo de reforma, de formação, de capacitação deve ser feito em conjunto pensando em S. Tomé e Príncipe»

Um jantar de gala marcou o 48º aniversário da Guarda Costeira de S. Tomé e Príncipe.

José Bouças