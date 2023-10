ANP – Convida as empresas petrolíferas para aquisição de 85% do bloco 4 da ZEE de STP

A Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP) convida as empresas petrolíferas interessadas, detentoras de capacidades técnicas e financeiras, a manifestarem interesse em adquirir oitenta e cinco por cento (85%) de Interesses Participativos no Bloco 4 da Zona Económica Exclusiva (ZEE) de São Tome e Príncipe.

Consulte o documento seguinte para ter todos os detalhes –