ROSEMA : Projecção e Debate

Quatro meses depois da estreia, PROJEÇÃO do documentário de investigação, “ROSEMA – O Maior Escândalo da Justiça são-tomense” de Nilton Medeiros e Jerónimo Moniz, com apresentação de ALCÍDIO MONTOYA, dia 25 DE NOVEMBRO, SÁBADO, às 16 HORAS, sede da ACOSP – Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe em Portugal, Portas de Benfica, Castelo Sul-Porta A, 1500-496 Lisboa, seguido de DEBATE com o jurista, NELSON AGUIAR – um dos protagonistas do documentário.

ENTRADA LIVRE

APOIO INSTITUCIONAL

RDP África

ACOSP

APOIO À PRODUÇÃO

STP Airways

Hotel Avenida

Explore STP